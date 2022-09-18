"Протягом 73 хвилин була хороша гра, і ми були, мабуть, кращою командою на полі, створювали моменти. Нас покарали за помилки. Попросив футболістів грати сміливо і бути хоробрими, вони так і зробили.

Сон перервав гольову засуху хет-триком з двома шедеврами – відеоогляд матчу Тоттенхем – Лестер – 6:2

Я співчуваю гравцям. Вони цього не заслужили. Вони діяли сміливо в пресингу. Ми грали добре, створювали моменти. Льоріс зробив кілька чудових сейвів. Тиск на мене дуже сильний, кожного дня роблю свою роботу. Повністю розумію розчарування вболівальників, не можу ховатися від цього. Це моя відповідальність.

Що б не сталося, буду дуже поважати власників, тому що вони надали мені велику підтримку. Рахунок не показує хід гри, але суть у тому, що це важка поразка. Власники надали мені чудову підтримку. Співчуваю гравцям, 2:6 – це дуже жорстоко. Розумію, що шість поразок поспіль не йдуть на користь нікому. Але, думаю, ми домінували в грі, особливо в першому таймі", – цитує Роджерса BBC.

Журналіст Овен О'Браян повідомляє, що клуб та тренер вже ведуть перемовини про звільнення, але поки не можуть домовитись щодо компенсації. Керівництву чемпіонів Англії-2015/16 подобаються варіанти з призначенням Томаса Франка (Брентфорд) та Рубена Аморіма (Спортінг).

"Лисиці" під керівництвом Брендана Роджерса продемонстрували найгірший старт сезону з 1983 року. Команда з одним заліковим балом розташувалась на дні турнірної таблиці АПЛ.

Тоттенхем знищив Лестер – Сон оформив хет-трик, "лисиці" програли в 6-му матчі АПЛ поспіль й знову пропустили 5+ голів