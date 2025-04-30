"Може бажання було й велике, щоб відігратися. Було бажання, були можливості, але не виконали, не забили, шкода.

Інгулець – Зоря – 1:0 – відео гола та огляд важливої перемоги у боротьбі за виживання

У кар'єрі таке догравання вперше і це дуже тяжко. Є нюанси із протоколом, хто може грати, хто не може. У нас було 45 хвилин, треба було краще зіграти. Потрібно було краще використати той момент, який ми мали.

Чого не вистачило? Треба було грати трохи спокійніше", – розповів наставник луганців після матчу.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 квітня, після чотиримісячної перерви Інгулець та Зоря дограли матч 16-го туру УПЛ. Луганці програли з рахунком 0:1.

Команда Бартуловіча перебуває наразі на восьмому місці з 35 балами.

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