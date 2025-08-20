– У заявці на завтрашній матч відсутній Брагару, у якого народилася дитина, а також Рубчинський. Чи є ще футболісти, на яких ви не зможете розраховувати?

– Перед грою до мене підійшов Максим і розповів про важливу подію, яка мала відбутися у його житті, тож ми про це знали. Ми дали йому можливість бути поряд зі своєю родиною. Щиро вітаємо його та усю динамівську родину з поповненням. Це чудова новина, бажаємо, щоб і у хлопчика, і у батьків усе було добре, щоб дитина росла в країні без війни.

Брагару став батьком – відома стать первістка вінгера Динамо (ФОТО)

Щодо інших гравців: Валентин Рубчинський продовжує відновлюватися після непростої травми та перебуває в Києві. Йому вже зняли лангету, сподіваємося, що коли команда повернеться до Києва, він зможе долучитися до основної групи гравців.

Ви знаєте, що Владислав Супряга пішов в оренду і до кінця сезону буде грати за Епіцентр. Всі інші готуються та перебувають у нашому розташуванні.

– У минулому матчі з Епіцентром Герреро забив чудовий м’яч та міг навіть оформити хет-трик. Чи додає вам приємного клопоту конкуренція у нападі перед матчем з Маккабі Т-А?

– Безумовно, коли є конкуренція за місце у стартовому складі, це додає приємного головного болю та міркувань, кого поставити. Я дуже радий за Еду, що він, нарешті, реалізував свій момент, хоча у тому матчі у нього, на мою думку, вкрали гол, і він ще міг забити. Я відчував, що у нього має вийти, адже це було видно з його ставлення до тренувального процесу. Так має бути завжди. Всі інші хлопці готуються і чудово розуміють, що жодному з гравців не гарантоване місце у стартовому складі – усі мають доводити своє право на нього як на тренуваннях, так і на футбольному полі.

– Наскільки ретельно вам вдалося вивчити завтрашнього суперника? Чи не здалося вам, що стиль гри Маккабі схожий на динамівський?

– Давайте говорити відверто: ми схожі з Маккабі лише у тому, що через ситуацію, яка склалася у наших країнах, ми не можемо приймати матчі на своїх стадіонах і при своїх уболівальниках. А різниця у тому, що 15-16 футболістів Маккабі грають за свої національні збірні, причому різні. Команда достатньо збалансована, швидка, грає в гострий, атакувальний футбол, добре комбінує, чудово використовує швидкості та фланги.

Безумовно, ми дивилися їхні матчі з Пафосом та Хамрун Спартанс. Можу сказати, що це буде цікаве протистояння, де усе вирішуватиме індивідуальна майстерність і те, як команди підготуються до цієї гри, – сказав Шовковський на прес-конференції.