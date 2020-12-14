"Це додаткове фінансування для клубу": Гельзін – про потенційний трансфер Шахаба
Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін розповів про трансферні плани клубу.
"Ми маємо намір посилювати три-чотири позиції, це дасть, як мінімум, рівноцінних гравців на заміну. Є деякі гравці "на олівці", ми проведемо нараду і будемо вести розмову з їхніми агентами.
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Щодо Шахаба... У деяких країнах чемпіонати тільки-тільки закінчуються, і нам надходять дзвінки по Захедітабару – запитують, цікавляться. Конкретних пропозицій поки не надходило. Навіть від клубів УПЛ.
Чи готовий я продати свого найрезультативнішого форварда, якщо будуть хороші пропозиції? Чому ні? Це додаткове фінансування для клубу, абсолютно нормальний процес. Якщо по Шахабу буде цікава пропозиція – готовий її розглянути", – сказав Гельзін у коментарі виданню 1927.kiev.ua.
Нагадаємо, іранський форвард донецької команди став найкращим бомбардиром першої половини сезону УПЛ – на його рахунку 8 влучних пострілів в 11 матчах.
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