"Ми маємо намір посилювати три-чотири позиції, це дасть, як мінімум, рівноцінних гравців на заміну. Є деякі гравці "на олівці", ми проведемо нараду і будемо вести розмову з їхніми агентами.

Суркіс однозначно відреагував на чутки про трансфери Шахаба і Драговіча в Динамо

Щодо Шахаба... У деяких країнах чемпіонати тільки-тільки закінчуються, і нам надходять дзвінки по Захедітабару – запитують, цікавляться. Конкретних пропозицій поки не надходило. Навіть від клубів УПЛ.

Чи готовий я продати свого найрезультативнішого форварда, якщо будуть хороші пропозиції? Чому ні? Це додаткове фінансування для клубу, абсолютно нормальний процес. Якщо по Шахабу буде цікава пропозиція – готовий її розглянути", – сказав Гельзін у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, іранський форвард донецької команди став найкращим бомбардиром першої половини сезону УПЛ – на його рахунку 8 влучних пострілів в 11 матчах.

"Не хочу слухати ці плаксиві розмови" або Чому доля Динамо в Лізі Європи залежить від рішення Луческу