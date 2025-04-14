Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай в інтерв'ю L'Équipe поділився своїми враженнями від життя в Бразилії, де він виступає за Корінтіанс. Ольга Любушкіна переклала та адаптувала розповідь екс-зірки Барселони.

Мемфіс Депай в Європі встиг пограти за низку топ-клубів, включаючи Барселону, Манчестер Юнайтед та Атлетіко. Після двомісячних пошуків нової команди нідерландець переїхав до Бразилії і підписав контракт з Корінтіансом.

За океаном доля прихильно ставиться до Депая. За Корінтіанс Мемфіс відіграв у 33 матчах, забивши 10 голів та віддавши 12 асистів, а також встиг виграти трофей – став чемпіоном Паулісти.

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– Дванадцятого вересня 2024 року, через кілька годин після прибуття до Бразилії, ви опублікували в соціальних мережах таке повідомлення: "Мій перший день у Бразилії підтвердив мені, що Бог хотів, щоб я був тут із багатьох причин". Розкажіть про цей день...

– Стільки всього сталося... Я прилетів вночі, десь о 5-й годині, а в аеропорту на мене чекала сотня прихильників. Ніхто не знав, куди прилечу, бо був на приватному літаку, але я дізнався, що інші фанати чекають в інших аеропортах. Потім поїхав до міста, щоб підготуватися, а потім мене відвезли на гелікоптері на старий стадіон, де на мене чекав президент клубу (Аугусто Мело). Там відвідав музей Корінтіанса і зустрівся з фанатами з Gaviões da Fiel, найбільшої спілки вболівальників клубу (140 000 членів). Вони розповіли мені все про клуб, його футболку та історію.

Того ж вечора я пішов на стадіон, щоб бути представленим перед повним стадіоном, у неймовірній атмосфері. Прийом, теплота людей, неймовірна енергія, яку я відчував протягом усього дня, зробили це незабутнім моментом.

– Якими були ваші стосунки з Бразилією до приїзду?

– Я завжди був великим фанатом Роналдінью. Я часто спостерігав за його грою і завжди брав його в свою команду у FIFA. Також завжди обожнював Неймара, який став моїм другом. Він просто робить неймовірні речі. А ще є Роналдо "Феномено". Він – легенда. Ці троє так багато зробили для футболу.

– Ви одразу відчули себе в цій країні, як вдома?

– Так, одразу. Я грав із багатьма бразильцями протягом своєї кар'єри, особливо в Ліоні (2017-21). У мене є друзі по грі, як Неймар, та інші, які не обов'язково добре відомі. Бразильці – дуже теплі та привітні люди. Це те, що мені було потрібно на цьому етапі моєї кар'єри. Приїзд до Бразилії став для мене детоксом. Мені потрібен був свіжий старт після тривалої травми в Європі.

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– Ви телефонували Неймару перед підписанням контракту з Корінтіансом?

– Звичайно. Я поговорив із багатьма друзями, включно з Неймаром, який з великим ентузіазмом поставився до мого приїзду сюди. У якийсь момент чутки про мій відхід почали просочуватися в пресу, і кілька гравців, таких як Вінісіус-молодший, надіслали мені текстові повідомлення із запитанням, чи правда це. Вони не повірили. Коли я приїхав, ситуація була не дуже хорошою, команда перебувала не в найкращих позиціях. Але всі вони говорили мені, який це важливий клуб у Бразилії і що мені там буде весело.

– Ви розумієте, що ваше рішення приєднатися до чемпіонату Бразилії могло стати несподіванкою?

– Бразилія – не тільки футбольна країна. Це щось набагато більше. Це країна із захоплюючою історією та чудовими людьми. А щодо футболу, думаю, європейці не розуміють, що він тут уособлює. Бразильці живуть цим видом спорту. Їхню пристрасть ні з чим не можна порівняти. Для мене ця угода була ідеальною. Я відчував, що повинен приїхати в цю країну.

| Top 5 Gatos do Corinthians 2024



1° Memphis Depay - 468 Votos

2° Yuri Alberto - 447 Votos

3° Rodrigo Garro - 392 Votos

4° Cacá - 306 Votos

5° André Ramalho - 291 Votos



Top 2025 rolando resultado sai amanhã, vote: https://t.co/e2DOXryHTB pic.twitter.com/7xQXi3R9dS — sccp dii. (@dmsgsccp) March 18, 2025

– У 31 рік ви не боїтеся, що вас забудуть, якщо ви туди поїдете?

– Страх у житті – це недобре. І ми повинні поважати кожного. Якщо футбол орієнтований на Європу, навіщо організовувати чемпіонат світу? Якщо Європа вважає себе найкращою, їй не слід забувати, що Бразилія виграла п'ять чемпіонатів світу. Мені хотілося пережити цей досвід. Я знав, на що здатний. Чемпіонат сповнений талановитих гравців. Група ESPN Netherlands придбала права на трансляцію матчів Корінтіанса. Решта підуть за ними. Світ більший за Європу.

– Що було найважчим в адаптації?

– Сан-Паулу – величезне місто. Це також місто, розташоване близько до лісу, клімат тут інший. Мені довелося швидко адаптуватися. Коли я прийшов, клуб перебував у поганому становищі (18-те місце), у нас було дуже мало часу, щоб це змінити. Я не грав два місяці, мені потрібно було швидко прийти до тями, щоб люди не запитували, що я тут роблю: це було справжнім випробуванням, але мені подобається цей тиск. Це працює. Сподіваюся, це тільки початок.

– Кажуть, що Бразилія – країна футболу. Погоджуєтесь?

– Те, як бразильці живуть футболом, неймовірно, так. Коли вони програють, вони плачуть, у всіх поганий день. Коли вони виграють, всі щасливі. Діти, батьки, бабусі й дідусі, всі тут дивляться футбол. Коли ти народжуєшся в сім'ї, ти також народжуєшся в клубі. Це футбол у чистому вигляді. І це чудово бачити і відчувати.

– Чи справді це відрізняє Бразилію від Європи?

– Так, це пристрасть. Для гравців дуже важливо мати можливість привнести пристрасть на поле. У Європі ми іноді схильні занадто багато грати з думками у своїй голові. Правил стає все більше, є команди, які іноді грають від оборони, є команди, які багато думають. Іноді це вбиває футбол. Тут ми веселимося і відчуваємо чисті емоції від справжнього футболу.

Memphis Depay, do Corinthians, revela documentário sobre sua vinda ao Brasil



Há cerca de sete meses no país, o holandês se adaptou rapidamente à cultura brasileira e conquistou seu primeiro título com o Timão pic.twitter.com/PPLLWRoE4n — País do Futebol ( de ) (@futebol_pais) April 8, 2025

– Чи відчуваєте ви тяжкість історії, одягаючи футболку Корінтіанса?

– Так, і люди люблять нагадувати вам, наскільки важливий цей клуб. Якщо ви не знаєте, ми вам пояснимо. Уболівальники – дуже, дуже горді люди. Це народна команда, ось як нас називають. У нас багато шанувальників у фавелах по всій країні.

– Чи були у вас якісь особливі моменти спілкування з фанатами?

– Я бачив відео, на якому один фанат зробив собі татуювання з моїм жестом у матчі проти Палмейраса (у матчі-відповіді чемпіонату Паулісти нападник торкнувся м'яча, і тепер за цю дію йому покажуть жовту картку). Це безумство. Я щодня дивуюся їм. Просто неймовірно, скільки всього я пережив тут за шість місяців. У мене вже дуже міцний зв'язок із прихильниками. І навіть за межами футболу.

– Тобто?

– Я ходив у фавели з друзями, щоб разом посмажити барбекю, зробити зачіску, познайомитися з людьми, обмінятися ідеями, як звичайна людина. Я завжди такий. Коли їду в Африку, роблю те ж саме – зустрічаюся з людьми. Ті, хто мене знає, в курсі, що дію саме так. Я себе не змушую. І роблю це не тому, що вони вболівають за Корінтіанс. Я бачу тут людей, які перебувають у скрутному становищі, у яких немає доступу до багатьох речей, які живуть у складних умовах. Якщо я можу допомогти, якщо я можу викликати в них хоча б усмішку, зроблю це.

– Ви розмовляєте португальською?

– Так, намагаюся вчитися. Я дедалі більше й більше розумію мову і можу трохи говорити.

– Бразилія – країна, схожа на вас?

– У цій країні ти можеш бути тим, хто ти є. Тебе ніколи не засудять. Ви можете вийти на вулицю з жовтим або рожевим волоссям, і це не проблема. Так багато культур, так багато кольорів. У людей є справжній інтерес до життя, вони привітні й завжди готові поділитися. Тут кожен може бути самим собою, і це одна з найважливіших цінностей для мене. Мені часто доводилося змушувати свою природу приймати себе такою, яка вона є. Тут мені не потрібно цього робити. Я відчуваю зв'язок із цією країною, зв'язок із цими людьми.

– Минулого літа ми бачили, як ви грали у вуличний футбол у Гані. Ви пробували це в Бразилії?

– Ще ні. Ми граємо кожні три дні. Але в мене є друг, який запросив мене пограти в кілька невеликих матчів заради розваги. Я зроблю це, але зараз не можу.

– Що вас найбільше здивувало у футболі?

– Є багато дуже сильних і дуже швидких гравців. Ми граємо за дуже високих температур. Тактично вони можуть покращитися, це єдине. Але в іншому це дуже фізичний чемпіонат. Протягом дев'яноста хвилин є напруга і вона не закінчується. Це чистий футбол. Іноді він сповільнюється, потім знову прискорюється, він складний і навіть важко піддається визначенню. Це зовсім не схоже на те, що ми бачимо в Європі.

– Хіба це не просто технічний футбол, що складається з ведення м'яча, як ми собі уявляємо?

– На початку квітня я скинув 4,1 кг за один матч. Це було божевілля. Зі мною такого ніколи раніше не траплялося, це було навіть, мабуть, трохи занадто. Ви маєте бути фізично сильними. Тактично Європа сильніша, але технічно і фізично Бразилія перебуває на дуже високому рівні. Цей чемпіонат може увійти до п'ятірки найкращих.

– Чи відчуваєте ви, що вчитеся чогось нового у футболі?

– Він вчить мене, як перемагати в матчах особливим способом, не завжди дуже красивим способом. Іноді ви маєте бути жорстокими до людей. Щоразу, коли ми грали з південноамериканською командою, збірній Нідерландів доводилося боротися. У них є щось особливе в їхньому бойовому дусі... Ти маєш бути готовий і головою, і тілом. Я вже відчуваю себе фізично сильнішим. Відтоді, як я тут, мені жодного разу не було боляче.

– 80 000 глядачів на бразильському стадіоні – чи справляють вони такий самий ефект, як у Європі?

– Шум зовсім не той. Уболівальники голосно кричать, багато співають і одночасно стрибають. І це стосується всіх. Діти, президент і навіть гості в ложах. Я чув про це, але не міг зрозуміти. Це потрібно побачити, випробувати, щоб повірити.

Proud of this team!

My teamplayers, the staff and everyone that makes a great effort behind the scenes for Corinthians to accomplish success.

A great start of the season!

To our great army of people supporting this club and team…

It’s a pleasure to fight for our ambition… pic.twitter.com/DC1lBQ0lXy — Memphis Depay (@Memphis) March 29, 2025

– Чи отримували ви якісь запитання про вашу пригоду від європейських гравців? Чи вважаєте ви, що ваш досвід спонукає інших захотіти поїхати туди?

– Так. Люди запитують мене, як справи в клубі і в країні. Це велика країна, де є гроші. Неймар повернувся (у січні в Сантос), Дімітрі Пайє там (із 2023 року у Васку), прийдуть й інші. Але я також усвідомлюю, що Європа залишається сильною.

– Ви не сумуєте за Європою?

– Мені дуже сподобався час, проведений у Європі. Гра за Барселону, Ліон, Манчестер Юнайтед, Атлетіко – це прекрасні спогади, і не виключено, що я повернуся, аби грати знову в Європі. Але зараз я починаю нову подорож. У Європі тактики навчають із найбільш раннього віку. Вас вчать віддавати передачі, бити, захищатися, 4-3-3, 4-4-2... У Бразилії вам дають м'яч, і ви граєте. Тактика важлива, і якщо я зможу привнести деякі тактичні знання, тим краще. Але цей чистий бік бразильського футболу сильний.

– А ви сумуєте за Францією?

– Я повертаюся сюди щороку. Я їжджу на південь майже щоліта. Я люблю Париж, у мене там багато друзів. Франція – важлива частина моєї кар'єри, з нею пов'язані прекрасні спогади. Я відчуваю сильний зв'язок із країною.

– У вас 100 матчів за збірну (топ-10, на 34 матчі менше за рекордсмена Веслі Снейдера). Які відчуття?

– Міжнародна кар'єра – це щось особливе. Зіграти сто разів за свою країну – це неймовірно. Коли ти тільки починаєш, про це не думаєш, але я цим дуже пишаюся. Я наполегливо працював заради цього моменту. Сподіваюся, їх буде більше.

– Ви доводите, що можете поїхати дуже далеко і все одно отримати виклик до національної збірної...

– Мені важливо завжди бути там, де я працюю. Далі все залежить від настрою вашого тренера і його цілей. У Франції це питання виникло у зв'язку з Н'Голо Канте. Оскільки він грає в Саудівській Аравії, нам доведеться обійтися без нього? Ні (після двох років відсутності півзахисник Аль-Іттіхада був викликаний на Євро-2024). Тому що він залишається одним із найкращих півзахисників у світі та має дуже важливий досвід гри в цій команді.

– Ви також відстаєте на три голи від Робіна ван Персі (47-50), який став найкращим бомбардиром збірної Нідерландів. Ви розумієте?

– Коли я був маленьким, коли мене запитували, яка моя улюблена команда, я завжди відповідав: "Нідерланди!" Я ніколи не згадував клуб. Ця команда завжди приносила мені щось особливе, щось дуже особливе. Якщо я поб'ю цей рекорд, це буде дуже важливий момент.

– Які ваші останні мрії?

– Виграти чемпіонат світу. Ми були дуже близькі до цього 2014 року в Бразилії (виліт із півфіналу від Аргентини з рахунком 0:0, 2:4 за пенальті). Немає нічого неможливого, у нас чудова команда. Але я також можу сказати, що вже здійснив свою мрію. Роблю те, що завжди хотів робити. Я хотів би продовжувати надихати нове покоління. Покажіть їм, як важливо залишатися самим собою і на полі, і за його межами. Бути впевненим у собі, не думати про те, як тебе оцінюють, мати власний характер. Ми вступаємо в нову еру з гравцями, у яких є такий стан розуму, і я думаю, що, по-своєму, зробив у це свій внесок.

– Отже, ви щасливі?

– Дуже. За шість місяців я вже виграв титул (чемпіонат Паулісти). Сподіваюся, що й інші залишать свій слід. Але я в порядку, мені весело. У Європі все дуже серйозно, тут вдається багато чого поєднувати й отримувати задоволення. Моє рішення було правильним. Я щасливий, так.

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