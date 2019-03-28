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"Це дитина, через яку я покинув Арсенал", – Вієйра назвав причину, чому поїхав з Лондона

09:28 824 Читать на русском
"Це дитина, через яку я покинув Арсенал", – Вієйра назвав причину, чому поїхав з Лондона
Сеск Фабрегас та Патрік Вієйра / соцмережі

Головний тренер Ніцци Патрік Вієйра розповів президенту клубу причину, через яку був змушений покинути Арсенал.

"Я бачився з Патріком Вієйра, коли Ніцца грала з Монако. Було дуже смішно, адже я зустрів його в закритій кімнаті перед матчем, він був з президентом їхнього клубу і сказав, подивившись на мене: "Це дитина, яка змусила мене покинути Арсенал", – цитує Фабрегаса goal.com.

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Фабрегас у підлітковому віці перебрався з академії Барселони до академії Арсенала, а в 2003 році дебютував в основній команді у віці 16 років.

Теги
Монако Монако Англія Ніцца Ніцца Патрік Вієйра Патрік Вієйра Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Арсенал Арсенал
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