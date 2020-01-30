"Це честь для мене", – Назарина – про особливість спарингу проти Слована

Півзахисник львівських Карпат Єгор Назарина прокоментував перший спаринг "левів" на зборах у Туреччині. Суперником аутсайдера УПЛ став Слован Братислава.

"Найперше я хочу сказати, що для мене честь вийти із капітанською пов’язкою такого великого клубу, як Карпати. І нехай це був товариський матч, я дуже цьому радий. Вдячний тренерському штабу за те, що повірили в мене.

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Вважаю, що ми зіграли непогано, це для нас лише перший спаринг. Тому навіть на тлі такого суперника, як Слован, ми дивились досить гідно. У другому таймі наш суперник, в принципі, нічим нам не загрожував, гра була повністю під нашим контролем. Щодо пенальті, то виконував удар "по воротарю", спостерігав за його кроками та зрештою пробив у протилежний від нього кут

Наш пропущений гол на перших хвилинах? Можливо, втрата концентрації, адже все таки, повторюсь, це був наш перший товариський матч. Найголовніше, що команда швидко зібралась, адекватно відреагувала на пропущений гол та в підсумку зуміла відіграти цей м’яч та здобути заслужену нічию. Зрештою, у другому таймі мали забивати ще та перемагати", – цитує Назарину офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Карпати в першому контрольному поєдинку розійшлися миром з братиславським Слованом (1:1).

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