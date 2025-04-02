"Я думаю, ми досить хороші. Ті, хто вийшов на поле, зіграли добре, і ми закінчили гру з більшою енергією, ніж Реал Сосьєдад.

Фейли Луніна у відеоогляді матчу Реал Мадрид – Реал Сосьєдад – 4:4

Ніколи не думав, що ми вилетимо, тому що на Бернабеу може трапитися все, що завгодно. Коли нам доводиться відігруватися, ми ніколи не здаємося. Ніколи не здаємося, особливо вдома, перед уболівальниками.

Момент з Вінісіусом? Для мене це була червона картка, але це ситуація, коли вибір має зробити суддя. Для нього це жовта, а для мене – червона.

Трохи не пощастило, Алаба торкнувся м'яча двічі. Таке трапляється. Пропускати чотири голи – це погано. Ми команда, якій не вистачає балансу, але в нас є багато можливостей рухатися вперед. Забити чотири голи Реал Сосьєдаду не так-то просто.

Ендрік був дуже хорошим. Це був Ендрік, який пасує та завершує. Він не так багато грав, і тому, коли йому вдається отримати 60 або 70 хвилин на цьому рівні, цього достатньо", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, що на 106-й хвилині матчу-відповіді півзахисник Оласагасті на великій швидкості влетів у ноги Вінісіусу. Головний арбітр матчу Хав'єр Альберола Рохас показав іспанцю жовту картку. Бразильця не задовольнило таке рішення.

До слова, Реал у фіналі Кубка Іспанії зіграє з переможцем пари Барселона – Атлетіко.

Сосьєдад забив Реалу 4 голи, але все одно вилетів – Мадрид прорвався у фінал Кубка попри ляп Луніна й автоголи Алаби