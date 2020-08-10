"Це частина футболу": дворазовий володар "Золотого бутсу" Жардел оцінив прихід Луческу в Динамо

"Моя кар'єра в Галатасараї була приголомшливою. Разом із командою ми домоглися гучного успіху, обігравши мадридський Реал у боротьбі за Суперкубок УЄФА 2000 (2:1). У цьому матчі я забив переможний гол у ворота Ікера Касільяса (на рахунку Маріо обидва точні удари турецької команди – прим.).

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Тоді під керівництвом Мірчі Луческу ми завоювали гучний трофей для клубу й тим самим увійшли в історію. Добре пам'ятаю, як після перемоги він підійшов до мене та міцно обійняв після матчу. Це був блискучий час. У мене залишилися теплі спогади про роботу з Мірчею Луческу.

Насамперед Луческу – неймовірна особистість. І водночас він турботлива та розуміюча людина. Крім того, розмовляє кількома мовами й може порозумітися з різними гравцями. Мірча спілкується з футболістом, як зі своїм сином, і знає, що потрібно сказати, і коли це необхідно. Кожне його слово має відкластися у твоїй голові.

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Чого навчився в Луческу? Тренер багато працював зі мною над позиційною грою. Навчив тактичним деталям гри й тому, як зберігати концентрацію до останніх хвилин матчу. Луческу створює команду, а вона функціонує так, як він це бачить, як працює його футбольна філософія.

Я знаю, що Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо, і це дуже хороша пропозиція. Так, у турецькому чемпіонаті відбувалися схожі речі. Але, повторюся, якщо є хороша пропозиція, чому ні? Це частина футболу. Тим паче, коли у цьому клубі є умови для роботи й де можна досягти прогресу.

Можливо, я навіть приїду подивитися один із матчів Динамо під керівництвом Мірчі. Сподіваюся, це буде один із матчів у єврокубках. Тим паче, у команди Луческу є шанс вийти до групового раунду Ліги чемпіонів", – наводить слова Жардела офіційний сайт Динамо.

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