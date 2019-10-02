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Це був зоряний час німецького футболу, – Ковач про розгром Тоттенхема

11:42 686 Читать на русском
Це був зоряний час німецького футболу, – Ковач про розгром Тоттенхема
Ніко Ковач / Getty Images

Головний тренер мюнхенської Баварії Ніко Ковач прокоментував результат матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти англійського Тоттенхема (7:2).

12’ Сон Хин Мін
61’ Харрі Кейн
 
Йозуа Кімміх 15’
Роберт Лєвандовскі 45’
Серж Гнабрі 53’
Серж Гнабрі 55’
Серж Гнабрі 83’
Роберт Лєвандовскі 87’
Серж Гнабрі 88’
12’ Сон Хин Мін
15’ Йозуа Кімміх
45’ Роберт Лєвандовскі
53’ Серж Гнабрі
55’ Серж Гнабрі
61’ Харрі Кейн
83’ Серж Гнабрі
87’ Роберт Лєвандовскі
88’ Серж Гнабрі

"Безумовно, ніхто про таке навіть не мріяв. Ми знали, що нас тут чекає. Гра була дуже інтенсивною – Тоттенхем створював на нас сильний тиск. Спочатку нам бракувало агресивності, адже граючи в Англії, для початку, потрібно вистояти. Але з 30-ї хвилини наша команда грала надзвичайно добре.

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Другий гол перед самою перервою був дуже важливим. У другому таймі ми грали так, як я собі це і уявляв. Це був зоряний час німецького футболу, але завтра ми повинні знову зосередитися на Бундеслізі. Цього року перед нами стоять великі завдання, ми хочемо багато чого досягти", – наводить слова Ковача прес-служба ФК Баварія.

Наступний матч у Лізі чемпіонів Баварія зіграє на виїзді проти грецького Олімпіакоса. Матч відбудеться 22 жовтня о 22:00 за київським часом.

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Ліга чемпіонів Ніко Ковач Ніко Ковач Тоттенхем - Баварія Баварія Баварія Тоттенхем Тоттенхем
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