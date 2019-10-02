Це був зоряний час німецького футболу, – Ковач про розгром Тоттенхема

Головний тренер мюнхенської Баварії Ніко Ковач прокоментував результат матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти англійського Тоттенхема (7:2).

"Безумовно, ніхто про таке навіть не мріяв. Ми знали, що нас тут чекає. Гра була дуже інтенсивною – Тоттенхем створював на нас сильний тиск. Спочатку нам бракувало агресивності, адже граючи в Англії, для початку, потрібно вистояти. Але з 30-ї хвилини наша команда грала надзвичайно добре.

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Другий гол перед самою перервою був дуже важливим. У другому таймі ми грали так, як я собі це і уявляв. Це був зоряний час німецького футболу, але завтра ми повинні знову зосередитися на Бундеслізі. Цього року перед нами стоять великі завдання, ми хочемо багато чого досягти", – наводить слова Ковача прес-служба ФК Баварія.

Наступний матч у Лізі чемпіонів Баварія зіграє на виїзді проти грецького Олімпіакоса. Матч відбудеться 22 жовтня о 22:00 за київським часом.

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