"Я думаю, моє повернення в Айнтрахт можна вважати прогресом, і немає сумнівів, що це був вірний крок, тому що тут мені багато чого підходить. Однак головне – це успіхи команди. Якщо у неї все складається добре, значить, це добре і для мене.

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Кожна перемога команди – крок вперед для мене. І я, звичайно ж, теж хочу бути залученим в її успіхи. Що стосується мого майбутнього, то про це я буду думати по завершенні сезону. Зараз я думаю тільки про Айнтрахт. У футболі все можливо, ніколи нічого не вгадаєш", – поділився Йовіч у коментарі AS.

До слова, серб провів 9 матчів у складі Айнтрахта у поточному сезоні, відзначившись 3 голами. Першу половину сезону Йовіч відіграв за Реал, проте не відзначався результативними діями.

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