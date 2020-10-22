"У неймовірно складній ситуації, в якій ми опинилися у зв'язку із коронавірусом, наші молоді гравці зробили справжній футбольний подвиг!

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Це перемога для всіх наших уболівальників, для всіх, хто в найважчий час вірить в команду! Окремо хочу відзначити, що наприкінці матчу на полі перебувало відразу п'ятеро вихованців нашої Академії", – написав Палкін у Facebook.

Серед вихованців донецького клубу проти мадридців зіграли Трубін, Бондар, Корнієнко, Судаков і В'юнник. Нагадаємо, сенсаційна перемога над Реалом дозволила Шахтарю очолити групу B Ліги чемпіонів. Окрім мадриців, "гірникам" протистоятимуть Борусія М та Інтер.

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