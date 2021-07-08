"Англія фізично міцна, але також у неї є футболісти, які технічно працюють з м'ячем. Вони заслужили вийти у фінал, але ми теж хочемо в ньому перемогти.

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Суддя був дуже щедрий, даючи пенальті (у ворота Данії у півфіналі з Англією – Футбол 24). Я б так не вчинив. Цей гол був дуже важливим – він дозволив виграти матч. Тому скажемо, що це був щедрий вчинок арбітра.

Англія гратиме вдома і мріє там перемогти. Але гра на великій арені мотивує і нас теж, додасть сил. Стерлінг – фантастичний гравець, який щорічно доводить, що є чудовим форвардом. Він проводить чудовий турнір. Ми раді, що Англія перемогла, це буде історичний фінал", – цитує Верратті Football Italia.

Фінальна зустріч європейської першості між Італією та Англією відбудеться 11 липня на лондонському Вемблі. Початок матчу – о 22:00 за Києвом.

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