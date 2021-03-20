"Якщо підбити підсумки для київського Динамо у цьому сезоні, то вважаю, що це був прорив. Протягом останніх чотирьох років Динамо не потрапляло у Лігу чемпіонів.

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Виступи в єврокубках – величезна заслуга Луческу. За те, що сталося у цьому році при потраплянні у Лігу чемпіонів, а також прохід Брюгге, за п'ятибальною шкалою я б поставив четвірку. Останнім часом мало хто вірив в Київ, команда ніким не підсилювалась, крім власної академії", – сказав Шевчук у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо двічі поступилось Вільяреалу з рахунком 0:2 і вилетіло з подальшого розіграшу турніру.

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