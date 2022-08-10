"До матчу впевнено казав, що Динамо пройде Штурм, тому що наші гравці вищі за класом, ніж футболісти цієї австрійської команди. Але, з самого початку "біло-сині" чомусь грали повільно і віддавали перевагу контролю м’яча. Це був неживий футбол. Тільки після пропущеного гола Динамо прокинулось.

Штурм – Динамо: Циганков дарує перемогу та мільйони в ЛЧ – суперджокер Луческу, подвійна втрата, традиційна червона

Не можу когось особливо відзначити у цій грі. Так, результат здобули, молодці, але… Щодо Циганкова, то гол він забив вже після того, як оборона Штурма була розібрана. Хоча, гольову передачу Віктора відзначу, звичайно.

Такого суперника потрібно перемагати й не мучитися. Я, звичайно, вітаю Динамо з успіхом, але не впізнаю нашу команду. Вважаю, що Луческу – дуже везучий тренер. Раніше казали про особливу везучість Лобановського. Куди там… Мірча Луческу стільки вже матчів вирішальних виграв – в складних обставинах, діючи від оборони", – цитує Сабо Footboom.

"Оборона – фіаско. Що з вами Бенфіка зробить?": Луческу і пташенятко в Динамо, або До побачення, австрійське телебачення