Олександр Філіппов не знаходить пояснень, чому став непотрібним Сент-Трюйдену. Український нападник нещодавно перебрався в Ригу на правах оренди.

"Краще запитати у тренера. Все, що від мене вимагалося, я робив. Завжди віддавався на 100%. За жодне проведене тренування мені не соромно. Так склалися обставини й усе. Тренер розраховував на одних гравців, керівництво привозило своїх гравців. Так склалося життя. Зараз нова сторінка у моєму футбольному житті.

Колишній гравець Металіста допоміг Філіппову влаштувати втечу з Бельгії

Для кожного футболіста відсутність ігрової практики позначається на фізичному стані та психологічному. Це, мабуть, був найважчий рік у моєму житті. Було дуже важко, коли ти приходиш додому і шукаєш відповіді на одне й те ж питання: "Чому? Чому я не граю? Що я роблю не так?" – розповів Філіппов у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, Філіппов перейшов до Сент-Трюйдена з Десни у вересні 2020 року. Відтоді він зіграв за бельгійську команду в 16 ​​поєдинках і забив один гол. У поточному сезоні Олександр жодного разу не виходив на поле, зрідка потрапляючи навіть у заявку команди на матчі.

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