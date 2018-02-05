Багатий, красивий та знаменитий – саме так якось описав себе Кріштіану Роналду у відповідь на критику з боку хейтерів. Однак у відкритому листі для The Players Tribune португальська зірка постає перед читачами з кардинально іншого боку – його внутрішній світ та гламурна зовнішність не мають нічого спільного...

Роль батька та сім'ї

Я дуже добре пам'ятаю період, коли мені було 7 років. Настільки добре це пам’ятаю, що, коли закриваю очі і згадую ті часи, мене переповнюють емоції. Це стосується моєї сім’ї.

Я тільки почав серйозно займатися футболом. Раніше я грав з друзями на вулицях Мадейри. І коли я говорю "вулиця", я не маю на увазі порожню вуличку. Йдеться про "вулицю". У нас не було ні воріт, ні всього іншого, і ми повинні були зупиняти гру кожного разу, коли з’являвся автомобіль. Я був дуже щасливий тоді, але мій батько, який працював у ФК Андорінья, не припиняв переконувати мене, щоб я пішов грати за молодіжну команду. Я знав, що це змусить його почуватися гордим, тому наважився на цей крок.

У перший день було багато правил, які я не зрозумів, проте мені дуже сподобалося. Я захопився ідеєю перемагати. Мій батько завжди був присутній на грі, бородатий і у робочій уніформі. Я це добре пам’ятаю… Моя мати та мої сестри не цікавилися футболом взагалі. Кожного вечора під час вечері батько намагався переконати їх прийти та подивитися на мою гру. Він був моїм першим представником. Коли ми поверталися додому після матчів, він вигукував: "Кріштіану забив гол!". А вони відповідали: "Ага, дуже добре". Вони не виглядали враженими. Наступного разу батько прийшов додому і вигукнув: "Кріштіану забив два голи!". Нічого, нуль емоцій. Мати та сестри лише відповіли: "Молодець, Кріш". Що робив я? А я продовжував грати і забивати голи. Одного вечора батько повернувся додому і сказав: "Кріштіану забив три голи! Це було неймовірно! Ви повинні прийти і подивитися, як він грає".

Я постійно дивився на людей, які приходили на матч і бачив там лише мого батька. Але одного дня, я ніколи не забуду цієї картини, у той час, як я розігрівався перед грою, повернув голову туди, де завжди усамітнено стояв батько, і побачив матір та сестер. Мені здавалося, що вони почувалися комфортно. Вони обіймалися, не кричали, ні аплодували, а вітали мене мовчки так, ніби це був якийсь парад. Здавалося очевидним, що вони ніколи не відвідували футбольний матч. Але вони прийшли, і це єдине, що було важливим для мене в той момент.

Я почувався щасливим. Це багато означало для мене. Щось змінилося всередині мене. Я відчував гордість. Це правда, що тоді у нас не було багато грошей. Життя було непростим. Я грав у старих бутсах, які мені дісталися від брата або ж від кузенів. Але коли ти хлопець, тебе не хвилюють гроші. Для тебе важливо почуватися по-особливому. В той день я відчув підтримку і любов. Я був тоді, як ми говоримо португальською, "дорогим хлопчиком у сім’ї".

Найважчий етап у житті

Я згадую цей час з ностальгією, тому що це тривало недовго. Футбол дав мені все, але також віддалив мене від сім’ї, коли я насправді не був готовий до цього. Мені було 11 років, коли я переїхав з острова до академії "Спортінга", і це був найважчий етап мого життя. Коли я згадую ті дні, то мені це все здається божевіллям. Моєму синові Кріштіану зараз 7 років. Лише при одній думці, що через чотири роки я б допомагав йому збирати валізи та їхати у Париж чи Лондон, я почуваюся дуже погано. Я впевнений, що це було дуже важко для моїх батьків у той час.

Але у мене була мрія і можливість реалізувати її. Рідні відпустили мене, і я поїхав. Я плакав практично кожен день. Я жив в Португалії, але тоді для мене це виглядало переїздом в іншу країну. Люди мали іншу вимову, іншу культуру, інші традиції. Я нікого не знав. Моя сім'я могла дозволити собі відвідувати мене раз в чотири місяці. Я так сильно сумував за ними, що кожен день був болісним.

Футбол допоміг мені вистояти. Я знав, що можу виконувати речі на полі, які інші хлопці в академії не могли зробити. Я пам'ятаю, коли я вперше почув, що хтось із них сказав іншому: "Ти бачив, що він тільки що зробив? Він звір". Я почав все частіше чути ці слова. Навіть від тренерів академії. Але завжди знаходився хтось, хто говорив: "Шкода, що він такий маленький". І це правда, я був дуже худий. У мене не було м'язів.

Таким чином, у віці 11 років я прийняв важливе рішення. Я знав, що маю більше талантів, ніж інші. І вирішив, що буду працювати набагато важче, ніж вони. Я більше не буду грати як хлопчисько. Я більше не буду поводитися як хлопчисько. Я буду тренуватися з вірою в те, що одного дня стану найкращим у світі.

Відчуття голоду до перемог

Я не знаю, звідки взялося це відчуття. Це було щось всередині мене. Це схоже на відчуття голоду, яке ніколи не проходить. Коли ти програєш, то помираєш від голоду. І коли виграєш, ти також голодуєш , але ти вже зумів з’їсти крихту хліба. Це єдиний спосіб пояснити це.

Вночі я почав втікати з гуртожитку, щоб тренуватися самостійно. Я ставав міцнішим і швидшим. І коли я виходив на поле, ті, хто колись казав, що я був занадто малий, дивилися на мене з відкритими ротами і нічого не говорили.

Коли мені було 15 років, під час тренування я наблизився до деяких з моїх товаришів. Я це чітко пам'ятаю. Я сказав їм: "Коли-небудь я буду найкращим гравцем у світі". Вони засміялися. Я ще тоді навіть не був в основній команді Спортінга, але я насправді вірив в це і говорив серйозно.

Коли я почав грати професійно в 17 років, моя мати майже не слідкувала за моїми іграми через стрес. Вона інколи приходила на матчі, які відбувалися на старому стадіоні імені Жозе Алваладе, але настільки хвилювалася, що декілька разів втрачала свідомість. Лікар приписав їй заспокійливі. Я говорив їй: "Ти пам'ятаєш ті дні, коли футбол не мав жодного значення для тебе?".

Мрія про МЮ та вимогливий Мадрид

У мене з’являлися справді великі мрії. Я хотів грати за збірну Португалії та Манчестер Юнайтед, тому що звик дивитися Прем'єр-лігу на телебаченні кожних вихідних. Я був зачарований швидкістю, з якою грали футболісти, і піснями, які співали вболівальники. Від тієї дивовижної атмосфери, у мене бігали мурашки по шкірі.

Коли я став гравцем Манчестер Юнайтед, це був момент максимальної гордості для мене. Але думаю, що ще більше гордилася моя сім’я. Спочатку вигравати трофеї було цікаво. Я пам'ятаю, коли я виграв свій перший чемпіонат з Манчестером… емоціям не було меж. Так само, як і перший "Золотий м'яч", але мої мрії стали все більшими. Я думаю, що таким чином розвиваються мрії, чи не так?

Я завжди захоплювався Реалом і для мене це був новий виклик. Я хотів виграти всі трофеї з цим футбольним клубом і стати його легендою. Протягом останніх восьми років у Мадриді я досягнув неймовірних результатів. Але, чесно кажучи, відчуття виграшу трофеїв відрізнялося залежно від того, як прогресувала моя кар’єра. Особливо за останні два роки. У "Мадриді", якщо ти не завжди виграєш, то є люди, які вважають це невдачею та крахом. Це очікування, спричинені величчю. Це моя робота…

Кріштіану-молодший та нові емоції

Коли ти батько, у тебе зовсім інші почуття. Почуття, які я не можу описати. Ось чому моє перебування в Реалі є особливим. Я був футболістом, але також став батьком. Є один момент, пов'язаний з моїм сином, який назавжди закарбується в моїй пам’яті. Коли я його згадую, мене переповнюють емоції. Це було відразу після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів в Кардіффі. Ми творили історію. Після фінального свистка я відчув, що надіслав послання світу. Але тоді мій син вибіг на поле, щоб відсвяткувати зі мною, і емоція змінилася миттєво. Він бігав по полю з сином Марсело. Ми взяли трофей разом і пройшли через поле, тримаючись за руки. Це радість, яку я ніколи не відчував, поки не став батьком. Це, що я відчув, неможливо описати словами. Я можу лише порівняти цей день з днем, коли у Мадейрі я вперше побачив матір і сестер, які прийшли мене підтримати під час поєдинку.

Коли ми повернулися на "Бернабеу", щоб відсвяткувати цю подію, Кріштіану-молодший і Марселіто гралися на футбольному полі на очах всіх гравців Реала. Ця сцена не мала нічого спільного з тим, що пережив у його віці я, граючи у футбол на вулицях Мадейри. Проте, сподіваюся, що мій син почуватиметься так, як почувався в ті дні я, – "дорогим хлопчиком у сім’ї".

Після 400 матчів, зіграних з Реалом, бажання вигравати залишається єдиною і найбільшою амбіцією. Для мене – це все. Я думаю, що народився таким. Але відчуття перемоги змінилося. Це нова глава в моєму житті. У мене є особливе повідомлення, вигравійоване на моїх нових бутсах "Меркуріал". Це якраз на п’яті, і це остання річ, яку я бачу перед тим, як зав’язую шнурки і виходжу на поле. Це як останнє нагадування, остаточна мотивація. Це напис: "Дитяча мрія"

Можливо, зараз мене зрозуміють краще. Зрештою, моя місія не змінилася. Я хочу побити всі рекорди з Реалом. Хочу виграти всі можливі трофеї та титули. Це моє єство. Це моє життя. Проте навіть у віці 95 років я пам’ятатиму найкраще той момент і розповідатиму про нього внукам, як ставши чемпіонами, я взяв мого сина за руку, і ми пройшлися стадіонам Бернабеу. Я сподіваюся, що дуже швидко ми зможемо це повторити.

Відкритий лист Кріштіану Роналду для The Players Tribune переклав та адаптував Володимир Лесько