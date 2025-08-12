– Вітаю з тим, що став гравцем Парі Сен-Жермен! Як ти себе почуваєш?

– По-перше, дякую! Це просто неймовірно, і я дуже пишаюся. Для мене Парі Сен-Жермен – найкращий клуб і найкращий проєкт у світі. Я думаю, що це був найкращий можливий вибір, і я тут, щоб викластися на полі на повну. Це так просто.

– Що спонукало вас приїхати до Франції?

– Я відчував, що люди хочуть, щоб я приїхав сюди, і, чесно кажучи, це справді мотивувало мене зробити це якомога швидше! Зрештою, так і сталося. Це новий досвід для мене, і він дивовижний. Я ще молодий, тому мені потрібно спробувати щось нове, і я думаю, що це було правильне рішення.

– Ви також зустрінетеся з новими товаришами по команді та новим менеджером...

– Не можу дочекатися зустрічі з усіма, і, звичайно, з менеджером також. Думаю, це буде чудово. Я знаю, чого він від мене очікує, і я до цього готовий. Я грав проти нього з Україною, коли він був головним тренером Іспанії, і ми виграли 1:0. Я бачив, який він енергійний, і мені це подобається! Чесно кажучи, мені подобається ця пристрасть, і так, я теж її принесу. Мені також подобається те, що команда робить тактично. Я переглянув кілька ігор, і мені дуже сподобалося бачити, як грає команда. Я закохався у стиль гри Парі Сен-Жермен, тому для мене справді чудово бути тут.

– Чи можете ви трохи розповісти про себе?

– Я молодий, мені 22 роки, хоча почуваюся старшим! Я вже накопичив чимало досвіду, і думаю, що це допоможе мені в майбутньому, хоча, звичайно, я продовжуватиму вчитися. Я з нетерпінням чекаю цього.

– Ви виглядаєте спокійним як на полі, так і поза ним. Чи це справедлива оцінка?

– Без сумніву. Це для мене найважливіше. Завжди потрібно наполегливо працювати, обмірковувати кожну можливу ситуацію на полі та бути терплячим.

– Нарешті, ви зможете відчути Парк де Пренс та його вболівальників...

– Не можу дочекатися свого дебюту та зустрічі з уболівальниками. Я з нетерпінням чекаю на Парк! Парі Сен-Жермен – величезний клуб, і я очікую, що буде важко, але я готовий. Я просто з нетерпінням чекаю зустрічі з командою та початку гри, – цитує Забарного прес-служба ПСЖ.

Нагадаємо, що Забарний переїхав до Парижа з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Захисник виступатиме під номером 6, який раніше жодного разу не був на спині у Іллі.

