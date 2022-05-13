"Між мною та Монако все скінчено, я впевнений. Мій контракт закінчується в червні, і мені потрібен новий старт. Мені потрібно почати десь в новому місці – мій розум потребує цього.

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Це був найгірший рік не тільки в моїй кар’єрі, але й в моєму житті. Коли я нещасливий у футболі, в житті я також не можу бути щасливим. Це було важко з психологічної точки зору. В цьому році я багато страждав", – наводить слова Фабрегаса SoFoot.

Додамо, що титулований іспанець виступає за Монако з 2019 року, зіграв за цей період у 68 матчах в усіх турнірах, в яких відзначився 4 голами та 9 результативними передачами. Контракт Фабрегаса з монегасками добігає кінця 30 червня 2022 року.

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