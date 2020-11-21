Легендарний Імператор вилікувався від COVID-19, але подолати хворобу виявилося не так просто.

"Привіт усім! Як ви знаєте, протягом останніх тижнів мені було погано. Тепер я одужав, і з певним полегшенням можу сказати вам, що у мене був COVID. Це було не так просто: температура, яка не знижувалася, низький рівень кисню і сили, які покидали мене.

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Діагноз став для мене, наче удар в серце – двостороння пневмонія. Завдяки своєчасному діагнозу мені вдалося вилікуватися вдома. Це були довгі 15 днів. Тепер, коли все минуло, я хочу подякувати тим, хто був поруч зі мною.

COVID можна подолати, дотримуючись належних запобіжних заходів та рекомендацій", – написав Тотті в Instagram, подякувавши лікарям, які опікувалися його здоров'ям.

Нагадаємо, у жовтні батько Франческо помер від ускладнень, спричинених коронавірусом. Енцо Тотті було 76 років.

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