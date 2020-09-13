"Після матчу з Португалією була величезна гордість. Це були спільні емоції з усією Україною. Я пишаюся тим, що я українець, пишаюся командою.

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Цей матч будуть довго пам'ятати. Він буде у футбольній історії України. Підтримка стадіону настільки відчувалася, думаю, вона зіграла дуже велику роль. Навіщо цей матч з чимось порівнювати? Це був ідеальний футбольний вечір для всієї України.

Збірна зробила величезний крок, це величезний ріст. Ми по шматочках збирали її. Ми бачили вже тоді великі перспективи в тому, як будемо грати. Потім до гри потрібно було додати результат", – сказав Андрій Шевченко у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, збірна України у минулому розіграші Ліги націй перемогла Португалію з рахунком 2:1. За нашу команду тоді забивали Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко, а сам поєдинок відбувався 14 жовтня.

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