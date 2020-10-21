Півзахисник угорського Ференцвароша Ігор Харатін поділився емоціями від дебютного матчу в ЛЧ у своїй кар'єрі. Його команда протистояла Барселоні.

"Ми знали, що не будемо домінувати в Барселоні. Каталонці надзвичайно добре тримають м’яч, тому ми були змушені грати на контратаках.

Голи Мессі, Фаті та Харатіна у відеоогляді матчу Барселона – Ференцварош – 5:1

Ми також мали можливості, особливо на початку матчу. Якби забили, можливо, все склалось би по-іншому. Цього не сталось, але ми маємо навчитись робити висновки з таких втрачених моментів на майбутнє.

Під час пенальті я ні про що не думав, лише про те, що повинен пробити. Я радий, що мені вдалось забити. Ми вийшли на поле вперше у Лізі чемпіонів і одразу ж проти такої великої команди. Це був хороший старт і чудовий досвід", – цитує слова Ігоря Харатіна Origo Sport.

Зауважимо, команда українця поступилась Барселоні з рахунком 1:5 у першому турі ЛЧ, а гол престижу забив саме Ігор Харатін з пенальті. Вже наступного тижня Ференцварош зіграє з Динамо.

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