– Як прокоментуєте гол Тараса Романчука?

– Я задоволений тим, що українець виступає за збірну Польщі. Я працюю в збірній лише рік, не бачив цього футболіста раніше, не можу нічого казати. Я дуже радий за нього, тому що це український гравець.

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– Як прокоментуєте гру збірної Польщі?

– Про вашу гру варто запитати вашого тренера. Це цікавий спаринг для вас, ви перемогли, це важливі емоції перед Євро. Але я не буду оцінювати гру збірної Польщі.

– Чи не здається вам, що гра збірної України була надто агресивною, попри товариський статус матчу?

– А чому вона була надто агресивною? Лише наприкінці зустрічі був епізод, коли Сергій Сидорчук у боротьбі врізався в опонента. Я не бачив якоїсь агресії з боку обох команд. Це був дуже важливий спаринг, гравці намагалися показати свої найкращі якості перед тренерами, – сказав Ребров на післяматчевій прес-конференції.

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