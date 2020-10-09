Аргентинський форвард Ліонель Мессі дав коментар після зустрічі з Еквадором (1:0) в рамках відбору до ЧС-22.

"Це був дуже складний рік через все те, що ми пережили. Можливість знову зіграти за збірну і подарувати людям радість від перемоги дозволяє розслабитися. Я посилаю всім багато сил, аргентинці", – цитує Мессі офіційний сайт місцевої федерації.

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Варто відзначити, 33-річний нападник востаннє одягав форму національної команди близько року тому.

Нагадаємо, влітку у Барселоні розгорівся скандал через бажання Мессі покинути каталонський клуб, керівництво Барси відмовило аргентинцю і Ліонель залишився ще на сезон.

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