"Знаєте, писати історію приємно, проте приховувати не буду: минулий сезон був найважчим в моїй уже доволі тривалій тренерській кар'єрі. Доводилося створювати фактично нову команду й у таких випадках пазли далеко не завжди складаються так, як слід. Але поступово, цеглина до цеглини, вибудовували командну гру, потім з'явилася стабільність, що позитивно позначилося на результаті.

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Поява біля керма Mиная – це також був для мене виклик. Кортіло довести, що команда з доволі обмеженими фінансовими можливостями, без "зіркових" виконавців, може гідно виступати в УПЛ. Звичайно, заявляти, що наступний крок – боротьба за путівку в єврокубкову зону, було б неправильно. Треба завжди залишатися реалістом. Ось чому буде дуже добре, якщо збережемо прописку в УПЛ.

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Нагадаємо, що Минай під керівництвом досвідченого фахівця фінішував на восьмій сходинці в минулому сезоні УПЛ, набравши 36 балів у 30 матчах.

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