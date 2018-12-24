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"Це був би вбивчий дует", – Адріано назвав ім'я форварда, з яким хотів би зіграти в Інтері

25 грудня 00:05 0 Читать на русском
"Це був би вбивчий дует", – Адріано назвав ім'я форварда, з яким хотів би зіграти в Інтері
Адріано / фото із соцмереж

Колишній нападник Інтера Адріано вважає, що йому обов'язково вдалося б зігратися в атаці з капітаном міланців Мауро Ікарді.

"Аргентинський нападник є чудовим гравцем, до того ж у нього попереду найкращі роки кар'єри, він дуже молодий. Ми б відмінно з ним вжилися на полі. Це був би по-справжньому вбивчий дует.

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Наразі я влаштувався в Ріо-де-Жанейро, живу тут зі своїми рідними. Вирішив взяти паузу, поки офіційно з футболом я ще не попрощався. Якщо у мене буде шанс знову заграти, то неодмінно скористаюся ним.

Однак за межі Бразилії я точно не виїду, адже не можу розлучатися надовго зі своїми дітьми", – цитує Адріано A Bola.

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Теги
Інтер Інтер Італія Адріано Адріано Мауро Ікарді Мауро Ікарді
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