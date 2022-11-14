"Минулий сезон був важким через травми та адаптацію до нового клубу, нового міста. Я працював душею і тілом, щоб відновитися і знову відчути себе, як завжди. Керуючись цілями та мріями, які завжди ставляться та переслідуються.

Іспанія оголосила заявку на ЧС-2022 – без Серхіо Рамоса і зірок Челсі та Ліверпуля

На щастя, можу сказати, що цього сезону я знову почуваюся собою і знову насолоджуюся футболом, своїм клубом і таким прекрасним містом, як Париж. Чемпіонат світу? Звичайно, це була одна з тих великих мрій, які хочеться здійснити. Це був би мій п'ятий Мундіаль, але, на жаль, мені доведеться дивитися його з дому. Це важко, але щодня знову сходить сонце. Це абсолютно нічого не змінить у мені. Ні мій менталітет, ні мою пристрасть, ні мою наполегливість, ні зусиль та самовідданості, моїх думок про футбол усі 24 години доби.

Це моє відчуття, і я хотів поділитися ним з вами. Дякуємо всім за любов. Є ще багато проблем та цілей, які потрібно виконати. До зустрічі, бажаю вам всього найкращого. Вперед, Іспаніє!" – написав Рамос в Instagram.

ПСЖ продовжив переможну серію в чемпіонаті, розбивши Осер – з супертрійці забивав лише Мбаппе