"Це був би "геніальний" хід", – Босянок відреагував на чутки про призначення в Динамо тренера з РПЛ

Відомий коментатор Денис Босянок оцінив потенціал екс-наставника російського Рубіна Курбана Бердиєва в Динамо.

"Ну це був би черговий "геніальний" хід, що там казати! Це людина керована, слухняна, яка вже давно пережила свій злет. Бердиєв уже "наївся", якщо говорити про тренерство. Він не голодний до успіхів, з гори спускається.

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Ну і чому саме його? Це наче витягнути з музею практично.

У Динамо не хочуть брати європейського тренера, тому що це гроші величезні. Та й складно зараз когось сюди затягнути. Аби вмовити, потрібно платити стільки, скільки європейським тренерам платить Ахметов. У президента Динамо навіть такої можливості немає", – розповів Босянок в інтерв’ю для Футбол 24.

Нагадаємо, нинішній наставник киян Олексій Михайличенко очолив команду в серпні після звільнення Олександра Хацкевича.

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