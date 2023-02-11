"Це було завдання від Калітвінцева": президент Полісся – про новачка і трансферні чутки щодо Супряги та Тотовицького
Власник житомирського клубу Геннадій Буткевич розповів про кадрову ситуацію у команді.
"Тренерський штаб провів велику роботу і хлопці ставляться до справи дуже добре. Тому ми будемо старатись перемагати.
Усик оцінив свої шанси зіграти за Полісся на Зимовому кубку – є маленький нюанс
Чому було зроблено акцент на трансфері Бориса Кушинського (екс-захисник Львова, – прим.)? Це було завдання від головного тренера і ми його виконали.
Наскільки мають підгрунтя чутки щодо приходу Тотовицького і Супряги в Полісся? Це все чутки. Зараз у нас зі складом усе нормально", – цитує Буткевича клубна прес-служба.
Нагадаємо, напередодні у стартовому матчі Зимового кубка-2023 підопічні Юрія Калітвінцева здолали по пенальті Верес.
Полісся в серії пенальті обіграло Верес на Зимовому кубку-2023: 6 голів з камбеком, який почався помилкою арбітрів