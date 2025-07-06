Форвард Реала Гонсало Гарсія поділився емоціями після гола у ворота Борусії Д (3:2) та виходу у півфінал Клубного ЧС-2025.

"Забити чотири голи на турнірі для мене було немислимо. Я дуже задоволений перемогою, виконаною роботою і виходом у півфінал.

Шикарний гол Мбаппе боковими ножицями у відеоогляді матчу Реал – Борусія Дортмунд – 3:2

Крос від Арди Гюлера був подарунком. Ми знали, що лінія оборони Борусії грає дуже високо, тому потрібно було скористатися простором. Після такої класної передачі мені залишалося лише переправити м'яч у сітку", – цитує офіційний сайт ФІФА Гонсало Гарсію.

До слова, нападник Реала є найкращим бомбардиром Клубного ЧС-2025. В його активі чотири голи. Стільки ж забили Ді Марія та Маркос Льоренте, але Бенфіка та Аль-Хіляль вже вилетіли з турніру.

Реал вийшов у півфінал КЧС, здолавши Борусію у матчі з епічним ендшпілем – шедевр Мбаппе компенсував вилучення Хьойсена