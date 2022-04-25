"Це було очікувано від Миколайовича. Він за свою рідну землю порве всіх. Я сильно не здивувався. Миколайович – молодець, мужик.

"Один зміг, а другий не зміг": Харатін поставив Ракицького у приклад Тимощуку та іншим мовчунам

Петракова не взяли в ЗСУ, і він робить вдома коктейлі Молотова? Від нього теж очікувано. Він би перебив їх всіх", – поділився Харатін у інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, розпочався вже 60-й день війни, яку росіяни розв'язали проти Україну. Боронити рідні землі взялись і деякі футбольні персони, зокрема, Юрій Вернидуб, Олександр Алієв, Андрій Богданов та інші.

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