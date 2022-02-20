"Це було не заради грошей", – Агуеро пригадав свої мотиви переходу до Барселони
Серхіо Агуеро мріяв зіграти в одній команді зі своїм кумом Ліонелем Мессі.
"Я не жалкую, що не повернувся до Індепендьєнте. Я планував завершити кар'єру там, але я розумів, що все ще у хорошій фізичній формі, щоб провести два роки у Барселоні.
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Я не міг відмовити. Я радів, що перейду до Барселони і зіграю з Лео Мессі. Це було не заради грошей, мабуть. Ми програли Мадриду, але я забив їм. Можу розповідати, що останній гол забив Реалу", – цитує Агуеро Marca.
Нагадаємо, влітку Серхіо на правах вільного агента перейшов з Ман Сіті до Барси, але через проблеми з серцем був змушений покинути каталонський клуб.
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