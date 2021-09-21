"Я побудував все своє життя в Україні. Я тут не для того, щоб комусь робити приємно або даремно говорити про любов до України. Мені дійсно подобається тут. Люди повинні зрозуміти, що я зробив те, що не кожен зробить. Дуже багато людей з України критикують, мовляв, якийсь чувак приїхав з Бразилії сюди, щоб просто грати за збірну. Та ні, це все не просто.

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Я змінив своє громадянство, і це було не через футбол. Я зробив це, тому що я дуже по-особливому ставлюся до України. Це дуже складно. Я дійсно зробив це від щирого серця. Чи не шкодую ні про що? Не жалкую. Я б не змінив би нічого. Була б можливість повторити, я зробив би все абсолютно так само. Якби я міг народитися українцем, напевно, я б їм народився", – поділився Марлос у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, бразилець опинився в Україні в січні 2012 року, а вже влітку 2014-го перейшов із Металіста в Шахтар. Натуралізований бразилець прийняв українське громадянство та дебютував за національну збірну 6 жовтня 2017 року в матчі відбору до ЧС-2018 проти Косова. Загалом, в його активі 26 зіграних матчів, 1 гол та 6 результативних передач.

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