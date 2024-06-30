"Гра, яка точно запам'ятається! Це було трохи дивно, якщо чесно. Дуже напружений матч, і нам трохи пощастило. Данія дуже добре захищалася протягом більшої частини гри, але ми заслужили перемогу.

Нагельсманн – про вихід збірної Німеччини до чвертьфіналу Євро-2024: "Перемогти нас буде важко"

Була чудова атмосфера. Коли грав гімн, можна було дійсно відчути, що натовп готовий нас підтримати. Чесно кажучи, я не очікував від Дортмунда нічого меншого. Завжди приємно повертатися сюди, і тепер ми знову з нетерпінням чекаємо на матч у Штутгарті", – цитує Гюндогана УЄФА.

Нагадаємо, Німеччина перемогла Данію з рахунком 2:0 у матчі 1/8 фіналу Євро-2024, витиснувши її з турніру. Підопічні Юліана Нагельсманна продовжать виступи на турнірі матчем у чвертьфіналі проти переможця пари Іспанія – Грузія.

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