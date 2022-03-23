"Це було б нечесно": Луческу роз'яснив ціль перебування Степаненка, Сидорчука та Пятова у Стяуа
Головний тренер Динамо Мірча Луческу спростував можливість переходу Сергія Сидорчука, Тараса Степаненка та Андрія Пятова в румунський Стяуа.
"Перехід Сидорчука, Степаненка і Пятова у Стяуа? Про це не йдеться. Джіджі Бекалі (президент Стяуа – прим.) запропонував, щоб вони тренувалися разом зі Стяуа, але про перехід цих гравців у команду не йдеться, бо це неможливо, це було б нечесно", – наводить слова Луческу gsp.ro.
Степаненко саркастично відреагував на чутки про свій перехід у Стяуа – доля Сидорчука і Пятова також відома
Нагадаємо, вчора з'явилась інформація, що тріо стане гравцями Стяуа до кінця сеозну, однак самі гравці встигли це заперечити.
Додамо, що Стяуа є чинним віце-чемпіоном країни, а зараз знову посідає другу сходинку таблиці слідом за Клужем.
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