"Вітаю Зорю з перемогою. Вийшов гарний матч з тренерської точки зору. Це були шахи, схема на схему. Для них була несподіваною наша схема, ми вперше зіграли таким чином. Достатньо агресивно накривали їх і намагалися нав’язати свою гру. У першому таймі у Зорі було лише два загострення, так само і ми мали 2-3 виходи у контратаки. Була нічийна гра.

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Можу сказати, що ми були задоволені енергією та тактичною грамотністю команди, структурою. Усім командам Зоря нав’язує свою гру та створює багато моментів, але сьогодні матч вийшов без моментів з обох сторін. Згадати можна хіба що удар у стійку. Все це було до червоної картки (вилучили Ігнатенка – прим.). Після неї це вже був зовсім інший матч. Хоча в меншості перебудувалися у 5-3-1, перекривали коридори Назарини та Кочергіна за рахунок зміщення Піхальонка та Булеци. Не було загострень, але якість деяких футболістів може вирішити долю матчу.

Матч показав, що ми можемо битися з командами, які перебувають нагорі таблиці. Минулий матч з Шахтарем був топовий, і сьогодні ми показали, що перебуваємо на рівні мінімум із Зорею. До того ж, не грали кілька дуже важливих футболістів. Чуже на розминці відчув нудоту, погано почувався. Не вистачало швидкості Назаренка, яка могла знадобитися у коридорах для контратак. Загалом не можу сказати, що ми незадоволені грою, окрім результату", – цитує Йовічевіча офіційний сайт дніпрян.

До слова, луганці набрали 47 очок та гарантували собі бронзові медалі УПЛ 2020/21. СК Дніпро-1, маючи в активі 29 пунктів, залишається восьмим.

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