"У мене була висока температура, зник смак, сили повністю мене покинули. Шлях від ліжка до ванної кімнати перетворився на випробування. У перші дні було дуже важко. Це була жесть.

Коли в мене виявили коронавірус, я був здивованим, адже пройшов подвійну вакцинацію і почувався більш-менш у безпеці. У будь-якому разі вакцинація позбавила ще більших страждань. Вже через 5 днів тести знову були негативними", – цитує SportBuzzer слова Гінтера, сказані в інтерв'ю Express.

У другому турі Бундесліги Гінтера достроково забрали з поля через погане самопочуття під час матчу проти Байєра. Наступний тест на коронавірус дав позитивний результат. Зараз Матіас відновився після хвороби і вже повернувся на поле.

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