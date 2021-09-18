"Це була жесть", – захисник збірної Німеччини дуже важко переніс коронавірус, хоча був вакцинований
Захисник гладбахської Борусії та збірної Німеччини Матіас Гінтер поділився враженнями від перенесеної хвороби.
"У мене була висока температура, зник смак, сили повністю мене покинули. Шлях від ліжка до ванної кімнати перетворився на випробування. У перші дні було дуже важко. Це була жесть.
Коли в мене виявили коронавірус, я був здивованим, адже пройшов подвійну вакцинацію і почувався більш-менш у безпеці. У будь-якому разі вакцинація позбавила ще більших страждань. Вже через 5 днів тести знову були негативними", – цитує SportBuzzer слова Гінтера, сказані в інтерв'ю Express.
У другому турі Бундесліги Гінтера достроково забрали з поля через погане самопочуття під час матчу проти Байєра. Наступний тест на коронавірус дав позитивний результат. Зараз Матіас відновився після хвороби і вже повернувся на поле.
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