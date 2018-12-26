"Це була єдина пряма червона картка в моїй кар'єрі", – Леоненко пригадав свій дебют за збірну України

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розповів, чим йому запам'ятався перший матч у складі збірної України.

"Дебют у національній команді запам'ятався червоною карткою. Вона була єдиною прямою в моїй футбольній кар'єрі. Я пішов у підкат, але оскільки я невисокий на зріст, то не дістав до суперника, а він впав, як підкошений (сміється).

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Але той поєдинок проти Угорщини в серпні 1993 року більше запам'ятався тим, що арбітр гнав нас весь матч. На 12-й хвилині Помазун відбив пенальті. Потім забив Гудименко, хоча певний час, гол був записаний на мене. А грали ми доти, поки господарі не забили другий гол...

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Найбільш пам'ятний матч у синьо-жовтій футболці? Швидше за все, турне Америкою. Керував командою Олег Базилевич, якого вважаю надзвичайним професіоналом своєї справи. Ніхто нікого не перевіряв, все з'ясовувалося на футбольному полі. Маючи нульовий рейтинг, збірна України двічі обіграла американців, які тоді готувалися до домашнього чемпіонату світу", – цитує Леоненка Команда 1.