"Це була, напевно, найважча гра в усьому груповому етапі. Хотів би подякувати збірній України, бо вони вийшли на поле, билися і показали, що хочуть кваліфікуватися на Євро. Але, зрештою, ми зіграли внічию і тепер поїдемо в Німеччину. Для нас це дуже важливий вихід, бо там ми намагатимемося захистити титул.

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Це не був сюрприз для нас. Ми знали з першої гри, що Україна щось змінить, щоб підлаштовуватися під наші контратаки та тактику. Вони показали, що саме змінили. Якби ми у першому таймі реалізували шанси, які у нас були, була б зовсім інша гра. Втім, ми не забили, тому цей матч закінчився внічию

Я не бачив момент. Тому чесно – не можу сказати. Подивлюся пізніше", – розповів К'єза в інтерв'ю Суспільне спорт.

Нагадаємо, що Україна та Італія зіграли внічию 0:0. Команда Сергія Реброва не змогла вийти з групи, втім, не втратила шанси отримати путівку на Євро. "Синьо-жовтим" доведеться зіграти в плей-офф Ліги Націй.

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