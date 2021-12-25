"Це була сумна, досить кричуща помилка. Зрештою, це була лише помилка, не більше. Тепер треба думати про матчі з ПСЖ. Мета полягає в тому, щоб підійти до цього періоду у тому ж стані, в якому була команда до недавнього спалаху COVID. Я хочу, щоб лютий минув без травм та інфекцій.

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Можу пообіцяти, що Мадрид боротиметься до кінця. У цій Лізі чемпіонів немає явного переможця. Багато говорять про Баварію, Ліверпуль чи ПСЖ. Але є ще ми, Атлетіко. Так, Атлетіко може зробити щось важливе у такому типі змагань на виліт. Я думаю, іспанські команди боротимуться у всіх європейських змаганнях, бо вони грають у якісний футбол", – заявив Анчелотті в інтерв'ю AS.

Додамо, що перша зустріч ПСЖ та Реала запланована на 15 лютого, а матч-відповідь відбудеться у Мадриді 9 березня.

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