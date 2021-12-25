"Це була кричуща помилка": Анчелотті – про скандальне жеребкування і фаворитів Ліги чемпіонів
Головний тренер Реала Карло Анчелотті трохи невдоволений "переграванням" жеребу ЛЧ, який підготував мадридцям ПСЖ замість Бенфіки.
"Це була сумна, досить кричуща помилка. Зрештою, це була лише помилка, не більше. Тепер треба думати про матчі з ПСЖ. Мета полягає в тому, щоб підійти до цього періоду у тому ж стані, в якому була команда до недавнього спалаху COVID. Я хочу, щоб лютий минув без травм та інфекцій.
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Можу пообіцяти, що Мадрид боротиметься до кінця. У цій Лізі чемпіонів немає явного переможця. Багато говорять про Баварію, Ліверпуль чи ПСЖ. Але є ще ми, Атлетіко. Так, Атлетіко може зробити щось важливе у такому типі змагань на виліт. Я думаю, іспанські команди боротимуться у всіх європейських змаганнях, бо вони грають у якісний футбол", – заявив Анчелотті в інтерв'ю AS.
Додамо, що перша зустріч ПСЖ та Реала запланована на 15 лютого, а матч-відповідь відбудеться у Мадриді 9 березня.
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