"На жаль, у нього ні сім'ї, ні справжніх друзів. Слава Богу, Саша Алієв допоміг і встиг вчасно його витягнути з цієї ями, в якій Артем перебував. Я бачив його фізичний стан. Це була людина, схожа на Артема. Це була істота. Я його побачив 5 червня, коли був в Ужгороді. У мене був шок. Я сказав Алієву, що може статися така ж трагедія, як із Валіком Белькевичем. Сумне видовище. Іншими словами про це не скажеш.

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Ми бачилися на благодійному матчі Селезньова. Євген зібрав хлопців, з якими грав, проти яких він грав. Доволі масштабний захід. Ось ми стоїмо з Алієвим, і він мене попереджає: "Миколайовичу, ти не впізнаєш Артема". Тут навпроти йде людина в кашкеті... Він вийшов і потім озирається – бачить Алієва і сам підходить. Навіть не знаю, який у мене тоді був вираз обличчя... Під кепкою обличчя не видно, окуляри, опухлий, набряклий, рухи сповільнені, незв'язана мова. Точно не Артем. Було дуже сумно бачити його таким. Молодець, що виліз.

Я не обговорював цю ситуацію з Алієвим, але знаю, що було важко затягнути Мілевського в цю лікарню. Без згоди ти нічого не можеш зробити. Не знаю, як вдалося його переконати. Те, що сьогодні я бачу в соцмережах Артема, мене вже радує", – сказав Хацкевич в ефірі Youtube-каналу Жизнь-малина.

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