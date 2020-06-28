"Це була гра рівня команди Другої ліги": Сабо виділив головну проблему Динамо

Колишній наставник киян не поспішає віддавати динамівцям друге місце УПЛ 2019/20.

"Думаю, що не лише я, а й інші фахівці ще перед стартом чемпіонату говорили про те, що в Динамо не вийде вступити в боротьбу з "гірниками" за золоті медалі. Зараз ми бачимо на фініші боротьбу між трьома командами за другу путівку в Лігу чемпіонів.

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Якщо говорити про останню гру з Колосом, то шансів у підопічних Олексія Михайличенка небагато. На жаль, гра господарів була гнітючою, рівня команди Другої ліги. У чому проблема Динамо? З професіональної точки зору, перш за все, варто вести мову про півзахист. Там грають молоді хлопці, але ось прогресу в їхній грі вже давно не спостерігається. Прізвища називати не буду. Той же Циганков по грі не виділяється, хоча йому видавали великі аванси. Хлопець був травмований, повернувся, але, крім стандартів, поки відзначити його нема в чому.

Якщо чернігівці програють Динамо, шанси будуть мінімальними. Ця гра багато означає і для Динамо, і для Десни. Матч відбудеться в Чернігові. Тому я так сильно не впевнений, що динамівці виграють у Десни на її полі. Не хочу брехати. Нехай на мене не ображаються динамівці і прихильники команди, але в останні два роки столична команда перебуває на одному рівні з Десною та Зорею. Прогресу молодих гравців не спостерігається", – цитує Сабо Команда №1.

У випадку перемоги над Десною кияни відірвуться від Зорі на 5 очок, а від чернігівців – на 9. Поєдинок Десна – Динамо стартує 28 червня о 19:30.

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