"Програвати завжди боляче. Це була ганьба. Але треба віддати належне Швейцарії, яка з самого початку створила нам чимало труднощів. Перший тайм був найгіршим за весь час моєї тренерської роботи. По перерві ми додали, намагалися грати до кінця. Ключовий матч – проти Португалії. Ми поїдемо в Брагу за перемогою.

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Жодних сумнівів. Очевидно, що в Катар краще їхати на позитивній хвилі, але я все одно повністю довіряю команді. У першому таймі я побачив багато гравців, які були неточними, як ніколи. Але суперники у нас хороші, вони знають, у що грають. Таке трапляється.

Чого очікую від матчу в Португалії? Перемога над нею була б ідеальним варіантом перед стартом на чемпіонаті світу. Ми тричі зіграли з ними внічию і тепер поїдемо туди за перемогою", – цитує Луїса Енріке AS.

Після 5 турів "Фурія Роха" має у своєму активі 8 балів, Роналду і Ко – 10. Вирішальний бій за перше місце у групі відбудеться 27 вересня.

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