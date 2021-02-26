"Це була доля зіграти проти моєї колишньої команди. Це буде важкий раунд. Я добре знаю Шахтар, знаю їхніх гравців. Вони чудова команда. Цього року в Лізі чемпіонів вони двічі перемогли Реал Мадрид, зіграли внічию з Інтером – лідером Серії А. Шахтар дуже сильний.

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Це чудово повернутись в Україну. Це дім, де я був щасливий, де я провів три роки, які ніколи не забуду. Але зараз я буду суперником. Я буду радий побачити людей із Шахтаря знову, буду радий побачити те місце, яке робило мене щасливим.

Буде важливо провести хороший перший матч тут, в Римі. Я знаю, що завжди важко грати в Україні, особливо в Києві. Нам потрібно буде продемонструвати хорошу гру на НСК Олімпійський. Це сильна і складна команда. Нам треба буде викластись на всі 100 відсотків", – цитує Фонсеку офіційний сайт Роми.

Зауважимо, Шахтар у попередньому раунді здолав Маккабі Тель-Авів, а Рома – Брагу. Перше протистояння між командами заплановане на 11 березня, матч-відповідь – на 18-те.

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