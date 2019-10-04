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"Це була дешева провокація", – тренер Карабаха про дрон із сепаратистським прапором

10:45 582 Читать на русском
"Це була дешева провокація", – тренер Карабаха про дрон із сепаратистським прапором
Гравці Карабаха / Eurosport

Головний тренер Карабаха Гурбан Гурбанов прокоментував інцидент, який трапився під час матчу 2-го туру Ліги Європи проти Дюделанжа.

62’ Мішель Гарос
90’ Антуан Берн'є
 
Абделла Зубір 11’
Мігел 30’
Річард Алмейда 42’
Дані Кінтана 69’
11’ Абделла Зубір
30’ Мігел
42’ Річард Алмейда
62’ Мішель Гарос
69’ Дані Кінтана
90’ Антуан Берн'є

"Я взагалі проти подібних речей в спорті. Це не перший раз, коли подібне трапляється. Але минулого разу я особливо не висловлювався на цю тему, тому що не збирався говорити про них.

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Як азербайджанці, ми завжди намагаємося показати свою культуру, де б ми не перебували. І завжди намагаємося бути людяними. Так, поразки трапляються. Але подібна провокація – це просто боягузтво.

Я пишаюся тим, що я азербайджанець, що треную Карабах,і в мене такий колектив. Ми не повинні піддаватися таким провокаціям. Гра була призупинена на 15-20 хвилин. Однак ми постаралися по максимуму показати свій професіоналізм, вийти на поле і зберегти ігрову дисципліну.

Так, в роздягальні хлопці були засмучені, розлютилися, їх було важко знову налаштувати на матч. Однак я в будь-якому випадку вдячний гравцям, що вони мене почули і проявили себе на полі справжніми переможцями. І тепер ми повертаємося з красивою перемогою. Можливо, в майбутньому така провокація повториться. Як на мене, робити подібне – це дешево", – цитує Гурбанова прес-служба Карабаха.

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Теги
Ліга Європи Дюделанж - Карабах Карабах Карабах Дюделанж Дюделанж Гурбан Гурбанов Гурбан Гурбанов
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