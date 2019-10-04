"Це була дешева провокація", – тренер Карабаха про дрон із сепаратистським прапором

Головний тренер Карабаха Гурбан Гурбанов прокоментував інцидент, який трапився під час матчу 2-го туру Ліги Європи проти Дюделанжа.

"Я взагалі проти подібних речей в спорті. Це не перший раз, коли подібне трапляється. Але минулого разу я особливо не висловлювався на цю тему, тому що не збирався говорити про них.

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Як азербайджанці, ми завжди намагаємося показати свою культуру, де б ми не перебували. І завжди намагаємося бути людяними. Так, поразки трапляються. Але подібна провокація – це просто боягузтво.

Я пишаюся тим, що я азербайджанець, що треную Карабах,і в мене такий колектив. Ми не повинні піддаватися таким провокаціям. Гра була призупинена на 15-20 хвилин. Однак ми постаралися по максимуму показати свій професіоналізм, вийти на поле і зберегти ігрову дисципліну.

Так, в роздягальні хлопці були засмучені, розлютилися, їх було важко знову налаштувати на матч. Однак я в будь-якому випадку вдячний гравцям, що вони мене почули і проявили себе на полі справжніми переможцями. І тепер ми повертаємося з красивою перемогою. Можливо, в майбутньому така провокація повториться. Як на мене, робити подібне – це дешево", – цитує Гурбанова прес-служба Карабаха.

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