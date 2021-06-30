Колишній хавбек збірної Німеччини Міхаель Баллак "пройшовся" по команді Льова після поразки від Англії (0:2) в 1/8 фіналу Євро.

"Це була безпомічність, протверезіння для команди. У першому таймі стало очевидно, що рішень немає.

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Ми просто відмовилися від тиску, зробили занадто мало, максимально спростили їхнє завдання. Ми не скористалися слабкістю англійців. Я не розумію, чому тренер так довго чекав, щоб зробити заміни", – цитує Баллака Sport Bild.

Додамо, що матч проти Англії став для Льова останнім на чолі збірної Німеччини. Його спадкоємцем стане екс-тренер Баварії Ганс-Дітер Флік.

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