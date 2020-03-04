"Це будуть красиві матчі": у таборі збірної Іспанії хвалять команду Шевченка після жеребкування Ліги націй

Спортивний директор збірної Іспанії Хосе Франсіско Моліна проаналізував потрапляння в одну групу Ліги націй з Україною, Швейцарією та Німеччиною.

"Дивлячись на історію збірної Німеччина та її рівень гри, Бундестім – наш найважчий суперник. Однак, Швейцарія та Україна також демонструють гарний футбол, це потужні команди. Вони провели відмінний відбір до Євро-2020.

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Швейцарія пробилась у дебютний фінал чотирьох Ліги націй, вибивши Бельгію, одну з найсильніших команд Європи прямо зараз.

Попереду шість красивих поєдинків, щоб змагатись і насолоджуватись футболом. Ми з нетерпінням чекаємо на новий розіграш. Цікаво, чи зможе Іспанія пробитись у фінал цього разу", – цитує функціонера AS.

Відзначимо, що головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке не прибув на жеребкування Ліги націй через грип.

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