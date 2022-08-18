"Чого ми очікували від цієї гри? Ще одного дива від динамівців? Теоретично, це було можливо, але для цього на нашому боці мала би бути удача, що компенсувала б різницю у класі футболістів чемпіона України і чемпіона Португалії (Бенфіка посіла лише 3 місце у минулому розіграші чемпіонату Португалії – прим.).

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Країни, де немає війни, і цілий рік світить тепле сонце. Куди щороку прибуває кілька сотень бразильських футболістів, готових боротися за право грати у португальському чемпіонаті. Дива не сталося – номінальні господарі самі "привезли" собі два м’ячі, а гості не особливо і напружувалися.

Очевидно, що кияни грали на межі своїх нинішніх можливостей. Які, на жаль, не надто великі. Зробили все, що змогли, і заслуговували на кращий результат. На хоч маленький, але шанс пробитися до Ліги чемпіонів. Не вийшло. Можна скільки завгодно сподіватися на реванш у Лісабоні, але це буде вже абсолютною фантастикою", – написав Несенюк на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що Динамо програло Бенфіці в першому матчі за путівку в груповий етап Ліги чемпіонів (0:2). Матч-відповідь відбудеться 23 серпня, початок о 22:00.

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