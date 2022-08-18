"Це буде вже абсолютною фантастикою": Несенюк не вірить в успіх Динамо і в наступному матчі з Бенфікою
Голова департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк висловився щодо матчу киян проти Бенфіки у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.
"Чого ми очікували від цієї гри? Ще одного дива від динамівців? Теоретично, це було можливо, але для цього на нашому боці мала би бути удача, що компенсувала б різницю у класі футболістів чемпіона України і чемпіона Португалії (Бенфіка посіла лише 3 місце у минулому розіграші чемпіонату Португалії – прим.).
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Країни, де немає війни, і цілий рік світить тепле сонце. Куди щороку прибуває кілька сотень бразильських футболістів, готових боротися за право грати у португальському чемпіонаті. Дива не сталося – номінальні господарі самі "привезли" собі два м’ячі, а гості не особливо і напружувалися.
Очевидно, що кияни грали на межі своїх нинішніх можливостей. Які, на жаль, не надто великі. Зробили все, що змогли, і заслуговували на кращий результат. На хоч маленький, але шанс пробитися до Ліги чемпіонів. Не вийшло. Можна скільки завгодно сподіватися на реванш у Лісабоні, але це буде вже абсолютною фантастикою", – написав Несенюк на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, що Динамо програло Бенфіці в першому матчі за путівку в груповий етап Ліги чемпіонів (0:2). Матч-відповідь відбудеться 23 серпня, початок о 22:00.
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