"Завжди вірив, що ми можемо пройти весь шлях на Євро. Ми повинні вірити в команду та її досвід, особливо після матчу проти Німеччини. Це додасть нам впевненості у подальшому шляху. У нас була теорія, багато дивилися ігри України. Вони змінили розстановку в останньому матчі. Потрібно бути готовими до цього – неважливо, чи будуть вони грати зі звичним складом, чи знову щось змінять.

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Все залежить від нас самих. Потрібно правильно підготуватися до матчу і так само увійти в гру. Це буде випробування, до якого ми повинні бути готові. Якщо не досягнемо вдалого результату – перемога над Німеччиною не мала значення. Ми сфокусовані на зустрічі з Україною. Збираємося показати людям, наскільки цього хочемо", – цитує Люка Шоу Manchester Evening News.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Англією у суботу, 3 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00. У минулому раунді плей-офф "Три леви" здолали національну команду Німеччини з рахунком 2:0. Це була їхня перша перемога над Маншафт на лондонському стадіоні Вемблі з 1975 року.

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