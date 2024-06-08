"Дуже важкий матч з погляду того, що пропустили 3 голи. Було достатньо хороших моментів, але були й якісь помилки. Ми дуже засмучені, але це футбол. Маємо шанс вдосконалитися та натренувати те, що не вийшло.

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Позитив у тому, що мали можливість створити такі моменти проти Польщі, тому що ця команда достатньо давно грає в 5 захисників. Це хороший результат, коли до перерви маєш 2 чи 3 виходи віч-на-віч. Це футбол, це буде уроком для нас. Працюємо далі.

Я не згоден, що поляки домінували в першому таймі. Так, ми пропустили 3 голи, але вони мали 3 чи 4 моменти. Ми також мали свої моменти. У другому таймі грали агресивніше, але, на жаль, не вдалося забити.

Ми з Бондарем вперше грали у зв'язці, але ми професіонали, повинні підлаштовуватися один під одного. Це футбол. Якщо ми тут, то повинні показувати 120%, тому що це національна збірна. Ми не маємо іншого вибору", – сказав Таловєров у коментарі MEGOGO.

Нагадаємо, перед стартом на Євро-2024 на збірну України чекає ще один спаринг – 11 червня Ребров і Ко зіграють з Молдовою.

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